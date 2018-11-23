Первый тизер-трейлер "Короля Льва" просмотрело рекордное количество зрителей

Анонс перезапуска культового мультфильма «Король Лев» появился несколько дней назад, однако уже успел установить первые рекорды по просмотрам.

22 ноября в четверг жители Америки праздновали День Благодарения, когда студия Walt Disney представила первый тизер-трейлер ремейка будущего фильма «Король Лев». Несмотря на праздник, люди с интересом отнеслись к ролику, как только он вышел – за первые сутки он установил рекордные для Disney 224,6 млн просмотров. Тизеру не хватило совсем немного, чтобы обогнать первый трейлер блокбастера «Мстители: Война бесконечности», который набрал 238 млн просмотров.

Большинство одобрили новый проект студии, несмотря на то, что обычно зрители негативно относятся к перезапускам. Возможно, сыграло чувство ностальгии по одной из самых трогательных историй Disney, премьера которой состоялась 24 года назад. В своё время оригинальный мультфильм получил колоссальный успех и стал самым кассовым анимационным проектом всех времён. Однако были и те, кто раскритиковал графику, а также желание студии заработать деньги на ремейке нашумевшей когда-то картины.

Режиссёром нового фильма стал Джон Фавро, снявший такие фильмы, как «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», «Железный человек» и «Книга Джунглей». Ожидается, что премьера картины состоится 19 июля 2019 года.

Это не единственный культовый и полюбившийся зрителям мультфильм, который студия намерена перезапустить на больших экранах. Ранее появился трейлер фильма «Дамбо», который выйдет в конце марта 2019 года.