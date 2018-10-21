Режиссер "Хроники Индианы Джонса" скончался в возрасте 90 лет

Британский режиссер Николас Роуг скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью Роуга.

Роуг принимал участие в создании множества известных кинолент. Начав работу в качестве работника на сцене в 1940-х годах, он принимал работу над визуальными эффектами к таким картинам, как «Лоуренс Аравийский» и «Маска красной смерти». Николас также был помощником оператора, а иногда сам занимал пост главного оператора.

В качестве режиссера он добился успеха с помощью фильма «Обход» 1971 года, который выстроил фирменный стиль постановщика. Также в его звездных список входит «А теперь не смотри» 1973 года, «Человек, который упал на землю» 1976 года с музыкантом и актером Дэвидом Боуи в главных ролях, а также был создателем телесериала «Хроники молодого Индианы Джонса». Дэвид Боуи был не единственным музыкантом, с которым Роуг сотрудничал в своих фильмах. В своей дебютной режиссерской картине «Представление» принимал участие музыкант рок группы Rolling Stones Мик Джаггер. Однако первый выход на экран пришлось отложить на два года, потому что студию Warner Bros шокировали сцены с большим количеством постельных и наркотических сцен. Критики отмечают, что его отличительной чертой всех фильмов было причудливое видение мира сквозь призму беспорядочных, фрагментарных образов.

Родился мужчина 15 августа 1928 года. За 90 лет своей жизни он стал лауреатом каннского кинофестиваля в номинации «Технический гран-при» за фильм «Ничтожество» 1985 года, а также номинантом двух золотых пальмовых ветвей за фильмы «Обход» и «Ария». Благодаря картине «А теперь не смотри» он был номинирован британской академией в категории «Лучший режиссер». В качестве оператора он был удостоен двух номинаций британской академии за фильмы «Вдали от безумной толпы» 1968 года и «Только лучшее» 1965 год.