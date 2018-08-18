В замке крестоносцев нашли древнюю ручную гранату

Открытие, сделанное археологами на севере Израиля, перевернуло представление о древнем рыцарском ордене.

Построенный на купленной в 1220 году немецкими крестоносцами из Тевтонского ордена замок Монтфорт, пал под осадой Мамлюков летом 1271 года и был разрушен по приказу султана Баирбаса из соображений предотвращения его дальнейшего использования.

Команде археологов под руководством профессора археологии из Университета Хайфы Андриана Боаса удалось найти уцелевший зал. Как утверждает Боас, построенный в готическом стиле зал являлся своего рода местом для проведения молитв и прочих ритуалов. Но, помимо обилия ювелирных украшений, стеклянных чаш, керамических масляных светильников и настольной игры, внимание археологов привлекли отлично сохранившиеся ручные гранаты. Считается, что это были первые известные европейские прототипы ручных осколочных гранат, существование которых во многом объясняет военное преимущество, которое крестоносцы имели во время своих походов.

Как известно, в 2016 году израильский рабочий нашёл на дне морском нечто похожее на найденные в Монтфорте гранаты. Но они по своему устройству были более примитивными, так как их основной задачей являлось распространение горючих веществ на поле боя. Сделанная находка поможет учёным-историкам пересмотреть многие моменты в истории войны за Святую Землю.