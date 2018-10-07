Монсеррат Кабалье посмертно наградили золотой медалью Барселоны

Власти Барселоны сообщили в своем Twitter-аккаунте о посмертном награждении культовой оперной певицы Монсеррат Кабалье золотой медалью, как передает ТАСС.

Монсеррат Кабалье удостоена медали "за ее карьеру в качестве сопрано и виртуозной исполнительницы музыки и оперы". Золотая медаль Барселоны входит в число самых значимых наград для знаменитостей.

После 2002 года певицу преследовала череда неудач, связанных со здоровьем. Она пережила автомобильную аварию, возвращалась на сцену после лечения от рака, получала травмы прямо на сцене. 17 октября 2012 года перед выступлением в Екатеринбурге Монсеррат была вынуждена вернуться в родную Барселону из-за микроинсульта и перелома руки. С сентября 2018 года она находилась под наблюдением медиков из-за болезни желчного пузыря. Испанская оперная звезда скончалась 6 октября 2018 года. Ей было 85 лет. Точная причина ее смерти так и не была обнародована.

Не считая отмененного концерта в Екатеринбурге, Монсеррат Кабалье побывала в Москве в 1974 году и последний раз в июне 2018 года.