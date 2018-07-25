Театральный критик и педагог Инна Вишневская скончалась после продолжительной болезни

Как передает ТАСС, критик театрального искусства, педагог и писательница Инна Вишневская ушла из жизни в возрасте 93 лет вчера, 23 ноября.

Новость о смерти Вишневской в СМИ поступила от ректора ГИТИСа Григорий Заславский. Похороны пройдут в понедельник, 26 ноября. Точное место и время родные пока что не выбрали. Заславский поделился, что женщина страдала от тяжелой болезни, из-за чего не покидала пределы квартиры на протяжении пяти лет.

Инна Люциановна Вишневская оставила большой след в искусстве России. Она занималась писательством, литературоведением, педагогической деятельностью и театром. Она преподавала в ГИТИСе (который сама же оканчивала), в Среднеазиатском институте советского театра, в Литературном институте им. М. Горького. На ее счету премия Союза писателей СССР, награда Москвы за просветительскую деятельность, награда «Литературной России». Инна Вишневская посвятила жизнь драматургии (классической и современной), театральной критике и литературе.