"Собибор" Константина Хабенского покажут в американских кинотеатрах

Прокат картины планируется на территории Северной Америки. Точная дата пока не известна.

Вчера, 23 ноября издание Variety сообщило, что компания Samuel Goldwyn в США задумала показать американцам «Собибор» Константина Хабенского. В какую сумму обошлась данная сделка, пока что не разглашается. Когда именно США и Канада смогут оценить фильм на большом экране, также держится в тайне.

Кинолента «Собибор» - это первый опыт Хабенского в режиссерском амплуа. В фильме Константин проделал двойную работу, взяв на себя исполнение главной роли Александра Печерского – лейтенанта, организовавшего восстание пленных. Его противника сыграет 61-летний Кристофер Ламберт. Он выступит в роли командующего нацистским лагерем.

24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе состоится вручение премии «Оскар». На «Собибор» в рамках этого мероприятия возлагаются большие надежды, так как фильм попал в число картин, номинированных на премию «Лучший фильм на иностранном языке». «Собибор» покажет зрителю художественную интерпретацию реально происходящих событий в Польше в 1942-1943 году.

«Собибор» - лагерь пленных, организованный немецкими оккупантами. Подавить власть захватчиков удалось лейтенанту советской армии Александру Печерскому: он стал предводителем восстания пленных.

В интервью для Variety Константин Хабенский описал важность проката своей картины из-за ее тематики, ведь по словам актера «человечество пока не извлекло уроков».