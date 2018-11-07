Митрополит дал школьникам мастер-класс по волейболу

Священник дал наглядно понять, что служитель Господа должен быть крепок не только духом, но и телом.

Удивительное событие произошло 22 ноября. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, известный своим простым и добродушным характером, посетил православную гимназию имени Василия Рязанского. Там он сделал такой финт ушами, которого никто не ожидал.

Согласно фоторепортажу с официального сайта Рязанской епархии, Митрополит присутствовал на занятиях гимназии, ознакомившись с их ходов и дав своё одобрение. Больше всего Митрополита Марка впечатлил урок химии и то, как преподавательский состав мастерски объединяет логичность науки с духовностью веры.

Но самое важное событие того дня заключается в том, что после проведения утренней молитвы с учениками Митрополит был приглашён архипастырем сыграть с детьми в волейбол. Видео с урока физкультуры стало доступно благодаря официальному аккаунту епархии в Instagram. И если судить по видео, то Митрополит Марк показал великолепные навыки игры в волейбол, даже будучи в рясе.