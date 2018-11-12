В метрополитене Москвы рассказали, как сэкономить время в час пик

Описание данного способа появилось на официальной странице столичной подземки в социальной сети Instagram.

Пост начался с вопроса о том, можно ли стоять по обе стороны эскалатора. Многие москвичи считают, что это чуть ли не категорически запрещено. Тем не менее, сотрудники пресс-службы однозначно заявили: "Не только можно, но и нужно!".

В сообщении содержалось пояснение, согласно которому час пик чаще всего наступает в метрополитене Москвы утром. Тем не менее, даже в это время левая сторона эскалатора пустует, в то время как перед ним собирается целая очередь. Находиться в толпе не всегда приятно, люди могут толкаться, чтобы пройти быстрее. Сотрудники метро рассказали, что в Лондоне даже проводилось специальное исследование, по ходу которого было установлено, что, если использовать обе стороны эскалатора, это поднимает его пропускную эффективность практически в три раза.

Между тем, подписчики аккаунта предложили и другие способы, как сотрудники метрополитена могут помочь им в час пик. Многим комментариям, не всегда в такое время запускают дополнительные эскалаторы, однако это было бы хорошей практикой, считают они.