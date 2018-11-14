Театр из Тюмени сорвал овации, победив на международном фестивале

По итогам фестиваля "Арт окраина" Тюменский драматический театр победил сразу в нескольких номинациях.

По ставшим известными итогам девятого международного фестиваля камерных театров и спектаклей малых форм «ArtОкраина» театральная труппа из Тюмени блеснула своим мастерством, что было высоко оценено и привело к победам сразу в нескольких номинациях.

Победы в номинации «Сценическое воплощение трагической судьбы» был удостоен спектакль «Анна Франк». Сюжет основан на настоящем дневнике, который был написан голландской девочкой еврейского происхождения Анной Франк во время оккупации нацистами Нидерландов.

В номинации «Расширение границ восприятия классического произведения» победил спектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери», основанный на пьесе Пушкина, повествующей о противостоянии великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта с его вечным противником, итальянцем Антонио Сальери. За роль Сальери была вручена специальная премия театрального сообщества актёру Сергею Скобелеву. В довершение всего, «Пушкин, Моцарт и Сальери» получил гран-при фестиваля, таким образом, выведя актёров из Тюмени на совершенно новый уровень.

Местом проведения фестиваля является Санкт-Петербург и, кстати, только благодаря этому фестивалю театральные коллективы могут показать своё мастерство в исполнении камерных спектаклей.