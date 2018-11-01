Выставка неизвестных работ Малевича будет бесплатной для всех желающих

Возможность увидеть работы создателя знаменитого «Чёрного квадрата» покажет совершенно другую сторону его творчества.

Михайловский замок станет местом проведения выставки «Неожиданный Малевич», которая представит бесплатный доступ для всех желающих 25 ноября с 10 утра до 6 вечера по московскому времени. В рамках выставки будет представлено более сотни по большей части графических работ художника, которые до этого ещё никогда не выставлялись. Целью данной выставки является прослеживание развития творческого пути Казимира Малевича, с самых первых дней и до становления художника-супрематиста.

Известно, что экспозиция будет содержать как портреты членов его семьи, так и эскизные работы. По словам организаторов выставки, благодаря ней желающие получат возможность узнать Малевича не только с творческой, но и с более человеческой стороны. Выставка состоится благодаря благотворительному фонду «Система».

Казимир Северинович Малевич является великим российским художником, основавшим авангардный жанр живописи супрематизм. Помимо знаменитого «Чёрного квадрата», к самым знаковым работам художника также принято относить такие картины, как «Супрематическая композиция» и «Скачет красная конница».