Россияне рассказали, с какими зарплатами были бы счастливы

Чтобы выяснить статистику, эксперты на протяжении времени с 7 по 23 ноября текущего года проводили социальные опросы в городах с населением, превышающим полмиллиона человек.

Данному условию соответствовали лишь 37 городов. Из Москвы и Северной столицы, как из самых крупных населенных пунктов, были опрошены по одной тысяче респондентов, такой подход признан специалистами как не превышающий по погрешности результатов на 2-3 процента. В остальных же городах опрашивали по 500 жителей.

Итоги показали, что у россиян довольно разные мнения о том, с какими зарплатами они были бы счастливы. При этом, самые большие запросы оказались у жителей Владивостока. Средний запрошенный показатель по минимальному размеру оплаты труда составил там 208 тысяч рублей. Тем не менее, москвичи не ушли далеко - для хорошей жизни им нужно 207 тысяч рублей в месяц.

Ниже показатели были у Ростова-на-Дону. Его жители рассказали, что хотят получать около 203 тысяч рублей. Что удивительно, ниже всех этих городов оказался Санкт-Петербург. Запросы его жителей показали социологам цифру в 160 тысяч рублей.