Совфед поддержал смягчённый закон о кинопрокате

Будущий закон, смягчающий требования к показу фильмов на кинофестивалях, одобрен Советом Федерации сегодня, 23 ноября.

Документ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» планируется дополнить в статьях 5 и 51 . Согласно новым поправкам, фильм, не имеющий прокатного удостоверения, будут показывать на международных фестивалях длительностью от 3 до 15 дней. Транслировать такую киноленту разрешат не больше 5 раз. Ранее подобные фильмы разрешали показывать максимум дважды в течение 10-дневного кинофестиваля.

Музеи, выставочные залы и образовательные организации, целью которых является культурная и образовательная деятельность, также будут освобождены от необходимости иметь разрешение на прокат. В случае культурного обмена между РФ и другой зарубежной страной при показе иностранных фильмов прокатное удостоверение также можно не предоставлять.

Закон с новыми поправками вступит в силу в день подписания его главой государства.