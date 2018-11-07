Совфед поддержал смягчённый закон о кинопрокате

Сегодня, 19:01 \\ Мозаика

Будущий закон, смягчающий требования к показу фильмов на кинофестивалях, одобрен Советом Федерации сегодня, 23 ноября.

Документ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» планируется дополнить в статьях 5 и 51 . Согласно новым поправкам, фильм, не имеющий прокатного удостоверения, будут показывать на международных фестивалях длительностью от 3 до 15 дней. Транслировать такую киноленту разрешат не больше 5 раз. Ранее подобные фильмы разрешали показывать максимум дважды в течение 10-дневного кинофестиваля.

Музеи, выставочные залы и образовательные организации, целью которых является культурная и образовательная деятельность, также будут освобождены от необходимости иметь разрешение на прокат. В случае культурного обмена между РФ и другой зарубежной страной при показе иностранных фильмов прокатное удостоверение также можно не предоставлять.

Закон с новыми поправками вступит в силу в день подписания его главой государства.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

"Каким ты был, таким ты и остался": Россиянам дали протестировать новые плацкартные вагоны

 Вчера представители РЖД показали на фотографиях, как они будут выглядеть, а с сегодняшнего дня россияне уже могли лично посидеть на местах капсульного типа.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Документалисты уступили журналистским принципам ради спасения детенышей королевских пингвинов

Сотрудники британского телеканала BBC решили нарушить журналистский принцип, прервав...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

В 2020 году Sony выпустит два новых фильма по комиксам Marvel

 Студия Sony анонсировала два фильма по вселенной Marvel на 2020 год, оба проекта связаны...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ