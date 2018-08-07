В Хабаровске простился с жизнью советский поэт Аркадий Федотов

Автору слов к «Прощанию славянки» было 89 лет.

Хабаровчанин, автор текста к «Прощанию славянки» и песни «Где шумит седой Амур», Аркадий Федотов скончался 19 ноября. Данная информация опубликована официальным порталом местных органов власти. Причина смерти 89-летнего барда неизвестна.

Аркадий Федотов появился на свет в столице Украины в 1930 году. Через несколько лет он с родителями перебрался в Хабаровск, где оставался всю жизнь. Военную службу Федотов проходил в качестве строителя аэродромов. В армии он сумел организовать творческую студию для сослуживцев. Завершал солдатскую карьеру будущий поэт в полковом оркестре. После армии он поступил в музыкальное училище Таллина, окончив которое, устроился в ансамбль Дальневосточного округа. Почти 40 лет Аркадий Федотов играл в ансамбле на валторне и писал стихи. Попрощаться с выдающимся земляком хабаровчане смогут 26 ноября в больнице №2.