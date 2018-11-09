Разрабатывается точная копия светового меча из "Звёздных войн"

Disney официально запатентовал изготовление лучшего подарка для фанатов киносаги.

По данным, которые удалось добыть WOW News Today, The Walt Disney Company запатентовала новое устройство, на данный момент известное как «Устройство с раздвижным и изнутри подсвечиваемым лезвием». Если судить по предоставленным WOW News Today чертежам устройства, то его механизм будет работать по принципу моторизированной рулетки. Это позволит сегментам «лезвия» по нажатию кнопки выдвигаться на в разы превосходящую рукоять длину. Также сообщается, что внутри сегментов будет нечто вроде светодиодной подсветки, а также специальное место для динамиков. Это позволит устройству максимально точно копировать внешний вид и звучание легендарного оружия джедаев.

Однако, следует учитывать, что такая технология создания подразумевает и определённую хрупкость изделия, а посему новый световой меч будет скорее предметом коллекционным, нежели игрушкой для маленьких детей. Ожидается, что новые световые мечи поступят в продажу вместе с открытием летом 2019 года аттракциона «Star Wars: Galaxy’s Edge», который строится в рамках тематических парков развлечений Disney.