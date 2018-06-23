Shenmue 3 стала одной из самых дорогих игр на Kickstarter

Сегодня, 14:50 \\ Мозаика

Десятки тысяч поклонников помогли в десять раз превысить заявленную для создания игры сумму.

Многие современные геймеры уже вряд ли слышали о некогда революционной и по истине впечатляющей японской игре Shenmue, которая фактически стала первым настоящим интерактивным кино. Созданная дизайнером Ю Судзуки, данная игра могла похвастаться впечатляющим для своего времени визуальным оформлением, сдобрив его по настоящему новаторскими геймплейными нововведениями.

Последняя часть Shenmue вышла в далёком 2002 году, с тех пор будущее серии оставалось неясным. Но недавно стало известно, что триквел во всю разрабатывается и благодаря помощи фанатов игры увидит свет. Удивителен тот факт, что за свою непродолжительную кампанию по сбору средств на Kickstarter игра смогла собрать уже более 7 миллионов долларов, благодаря чему автоматически попала в десятку самых успешных игровых проектов на данном сервисе за всю историю.

По началу фанаты серии забили тревогу после переноса выхода игры на целых два года, которую изначально ожидали в конце 2017. Но надежды вселяет издатель игры. Компания Deep Silver известна тем, что помогла выйти в свет таким громким проектам, как серия Dead Island, Metro и Kingdom Come: Deliverance. Последняя, кстати, тоже является успешным проектом Kickstarter и уже успела победить на Gamescom 2017 как лучшая игра года на ПК. По словам самих же Deep Silver, они открыли такой большой кредит доверия для Ю Судзуки в целях предоставления свободы в улучшении игры и выведения её на новый уровень.

Выход заключительной части трилогии Shenmue ожидается на 25 августа 2019 года.

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