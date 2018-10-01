Появился первый трейлер игрового ремейка "Король лев"

Сегодня, 13:24 \\ Мозаика

Студия Уолта Диснея опубликовала первый ролик к игровому ремейку «Король лев» - киноадаптация мультфильма, релиз которого состоялся в 1994 году.

В трейлере зритель может увидеть хорошо проработанную графику, которая максимально приближает животных, играющих свои роли, к реальному миру. Можно сказать, что фильм воссоздаст ту атмосферу, которая имеется в анимационном фильме 1994 года, с потрясающей музыкой и отличным видеорядом. Здесь будет снова играть музыка Элтона Джона. Трейлер держит своего зрителя в умилении над сценами с Симбой.

Постановкой фильма занялся режиссер «Книги джунглей» Джон Фавро, а главных героев озвучивают такие звезды, как Сет Роген, Дональд Гловер, Элфри Вудард, Бейонсе и другие. А знаменитый Джеймс Эрл Джонс будет озвучивать Муфасу, как и двадцать пять лет тому назад.

Релиз игрового ремейка состоится в июле 2019 года — в день 25-летия мультфильма.

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Автор - Константин Никитин
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