Скидки до 70 процентов: В метро Москвы впервые устроили "черную пятницу"

Новость сообщила Юлия Темникова, которая занимает должность заместителя начальника метрополитена по развитию сервисов для клиентов и работе с пассажирами.

СМИ сообщают интересный факт для тех, кто живет в Москве или сейчас находится в городе как турист. Как стало известно, в столичном метро решили устроить скидки для пассажиров. Впервые сеть магазинов "Живое общение" примет участие в масштабной распродаже "черная пятница". При этом, упавшие цены продержатся не только на протяжении сегодняшнего дня, а вплоть до 30 ноября включительно.

Как рассказала Темникова, скидки на товар будут достигать 70 процентов, и, по ее мнению, это отличный повод, чтобы приобрести себе что-то в магазине. К слову, на полках в метро находится больше двух сотен различных сувениров, в том числе различных магнитов, связанных с метро, тарелок с росписью, чехлов на телефон, а также записных книжек.