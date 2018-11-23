Скидки до 70 процентов: В метро Москвы впервые устроили "черную пятницу"

Сегодня, 13:20 \\ Мозаика

Новость сообщила Юлия Темникова, которая занимает должность заместителя начальника метрополитена по развитию сервисов для клиентов и работе с пассажирами.

 СМИ сообщают интересный факт для тех, кто живет в Москве или сейчас находится в городе как турист. Как стало известно, в столичном метро решили устроить скидки для пассажиров. Впервые сеть магазинов "Живое общение" примет участие в масштабной распродаже "черная пятница". При этом, упавшие цены продержатся не только на протяжении сегодняшнего дня, а вплоть до 30 ноября включительно.

 Как рассказала Темникова, скидки на товар будут достигать 70 процентов, и, по ее мнению, это отличный повод, чтобы приобрести себе что-то в магазине. К слову, на полках в метро находится больше двух сотен различных сувениров, в том числе различных магнитов, связанных с метро, тарелок с росписью, чехлов на телефон, а также записных книжек.

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Автор - Мартина Корф
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