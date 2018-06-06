Барабанщик AC/DC намекнул на выход нового альбома

Сегодня, 13:01 \\ Мозаика

В недавнем интервью музыкант поделился мнением о легендарной рок-группе, которой пришлось понести много потерь.

Ударник Саймон Райт, успевший застать группу на пике славы, в интервью для Metalhead Zone поделился своими впечатлениями не только о проведённых с AC/DC годах, но и о проблемах насущных. «…всё дело в ощущении», - подметил музыкант. -«Хоть звучание и простое, но всё строится отнюдь не на технике. Всё дело в ритме и его ощущении».

Также Райт поделился мыслями о почившем год назад основателе группы Малкольме Янге и будущем самой группы: «Будет здорово собраться вместе ради альбома в память о Мэле, просто чтобы поставить точку на этой теме. Ведь Мэл был двигателем, основавшим группу».

А ещё Райт напомнил, что легенды рока старой школы ещё не собираются сбавлять обороты, дав концерты с фронтменом не менее известных Guns N’Roses Экселом Роузом в качестве вокалиста. Подкрепил свой намёк на выход нового альбома музыкант и тем фактом, что бывший барабанщик группы Крис Слэйд ранее уже сообщал о том, что вокалист Брайан Джонсон и сменивший его Эксл Роуз посещали студию звукозаписи, а братья Агнус и Стиви Янг активно занимаются гитарой.

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