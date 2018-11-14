Джордж Мартин: VR-технологиям ещё предстоит повзрослеть

В свете экранизации очередной своей книги увековеченный "Игрой престолов" писатель высказался о виртуальной реальности.

Написанная в 1980 году Джорджем Мартином новелла «Летящие сквозь ночь» выходит на экраны в виде мини-сериала. Главные отличия от уже снискавшей славу «Песни льда и огня» в том, что «Летящие сквозь ночь» являются научно-фантастическим хоррором, а также сняты специально для просмотра в очках виртуальной реальности. Как заявляет шоуранер и исполнительный продюсер Джефф Балер, экранизация новеллы будет состоять из трёх серий, каждая из которых будет сосредоточена на отдельных персонажах и элементах книжной вселенной. Экранизация данной новеллы стала возможной благодаря каналу Syfy.

Однако, сам Мартин довольно сухо высказался о VR-технологиях, сравнив их с дошекспировским театром, которому ещё предстоит раскрыться. «Технология ещё не повзрослела, поскольку мы ещё не придумали правильный способ подачи историй с её помощью», - считает Мартин. –«Но я думаю, что лет через 20, а может и через 30, если не раньше, она сможет заменить телевидение, поскольку позволит обеспечить более глубокое погружение…»