Геральт из Ривии был признан самым известным поляком по версии католического журнала

Польский католический журнал Tygodnik Powszechny посчитал ведьмака Геральта из Ривии самым известным поляком и поместил героя на обложку нового выпуска.

20 ноября в своём Twitter-аккаунте журнал поинтересовался у читателей, о ком они подумают в первую очередь, если узнают, что на обложке появится самый известный представитель Польши. Пользователи сети предлагали самые разные версии. В комментариях были и композитор Кшиштоф Пендерецкиц, и режиссёр Роман Полански, и учёная Мария Склодовская-Кюри. Никто так не упомянул не то чтобы Геральта, даже про его создателя Анджея Сапковского забыли.

К всеобщему удивлению журнал показал обложку со знаменитым ведьмаком. Как пояснили в редакции, они считают, что Геральт из Ривии давно стал мировым брендом, а также в подписи к посту поинтересовались, смирится ли когда-нибудь с этим Сапковский. Сам автор весьма прохладно относится к играм по мотивам своего произведения, считая их неканоничными. Однако это не помешало ему потребовать с разработчиков игры крупную сумму за нарушение авторских прав.

Не все пользователи согласились с журналом. Большинство из них задалось вопросом, можно ли вообще считать Геральта поляком, ведь он из Ривии. И насколько близка деятельность героя католическому журналу?

Напомним, что экранизацией «Ведьмака» занялся сервис Netflix. В съёмках принимает участие и сам Сапковский. На главную роль утверждён Генри Кавилл. Сапковский положительно отзывается как об актёре, так и о сериале. Как стало известно, съёмки проекта начались недавно в Будапеште и Венгрии.