Кроссовки от Playstation: попытка прыгнуть выше головы

Новый маркетинговый ход создателей лидера среди консолей выглядит крайне одиозно.

Намечается выход в продажу новых кроссовок, созданных в результате сотрудничества Nike и Sony Playstation.

Как сообщает Eurogamer, кроссовки Playstation PG-2.5 уже доступны для предзаказа. Но данное событие не вызвало бы такого резонанса в игровой общественности, если бы не являлось попыткой исправить, мягко говоря, не слишком удачную первую кампанию по продаже, внезапно, всё тех же кроссовок от Playstation.

Предыдущее изделие носило название Playstation PG-2, как бы намекая на то, что новые кроссовки являются, так сказать, работой над ошибками. Дело в том, что предыдущая модель, изначально предполагавшаяся для продажи по всему миру, свободно продавалась только в некоторых местах в США. Тем не менее, особо рьяных поклонников это не остановило. Известно, что на аукционе eBay одна пара кроссовок ушла с молотка за 900$.

Новая же пара кроссовок будет приурочена к выходу мини-консоли Playstation Classic, а её цветовая палитра отдаёт дань уважения как раз первой консоли Sony Playstation. Этот маркетинговый ход, тем не менее, должен прийтись по душе наибольшим фанатам-гикам. Ожидать экстравагантную обувь стоит 1 декабря во всех магазинах Nike.