Сатанисты урегулировали спор с Netflix и Warner Bros. без участия суда

«Сатанинская церковь» Америки пришла к мирному соглашению с Netflix и Warner Bros., как сообщает издание The Guardian.

Сатанисты подали иск против компаний на 50 млн. долларов за незаконное использование образа созданной ими статуи Бафомета в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины».

Истцы распространили заявление, в котором сообщили, что пришли к миру с Warner Bros. и Netflix. Они уточнили, что создатели сериала пошли им навстречу и согласились указать авторов статуи в титрах уже вышедших сериях. Иные детали достигнутого соглашения не уточняются.

Кинокомпании пока не прокомментировали ситуацию.

Организация ранее уточняла, что они используют оккультную символику для продвижения идеи свободы вероисповедания, терпимости и борьбы с влиянием политики на религиозные организации. По их мнению, герои сериала, поклоняющиеся дьяволу и практикующие каннибализм, создают отрицательный образ организации. Сами сатанисты имеют мало общего с этими персонажами и не хотят ассоциироваться с ними.

Перезапуск сериала про ведьму Сабрину, снятый на основе одноимённого комикса, вышел на сервисе Netflix в конце октября. 14 декабря выйдет специальный рождественский эпизод сериала, получивший название «Сказка середины зимы». Кроме того, шоу может получить кроссовер с сериалом «Ривердейл».