Все плакали: подруга Дмитрия Хворостовского рассказала о его последнем концерте

22 ноября исполняется год со дня смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. По случаю годовщины смерти известного по всему миру баритона в Красноярске прошла выставка его личных вещей, а родные и близкие поделились своими теплыми воспоминаниями.

Народная артистка России Лариса Марзоева была подругой и коллегой Хворостовского. Она рассказала о последнем концерте баритона, который состоялся в июне 2017 года. Как оказалось, свой последний концерт Дмитрий Хворостовский давал уже будучи серьезно больным.

Подруга Дмитрия Хворостовского рассказала, что после концерта он ей признался в том, что у него отнялась часть мозга, которая отвечала за речь и координацию. Тогда Марзоева поняла печальную причину, по которой певец решил дать концерт. Баритон решил попрощаться.

По словам подруги Хворостовского, свой последний концерт он исполнил хорошо. У него не было «блеска» в голосе, но все плакали и аплодировали ему стоя. А когда Марзоева узнала о печальном диагнозе друга, ей стало все понятно.

Лариса Марзоева рассказала, что Хворостовский мечтал снова вернуться в Красноярск. Свой последний концерт певец дал на своей малой родине, хотя выступления по Европе отменил. Тогда Хворостовский говорил, что хочет еще пожить и надеется, что в следующем году он снова приедет в Красноярск. Теперь же, спустя год после его смерти, в Красноярске проходят памятные мероприятия. В доме-музее Юдина состоялась выставка личных вещей певца, а на двух зданиях города появились мемориальные доски.