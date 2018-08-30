В метрополитене Москвы отремонтировали уже 350 лестниц

Работы по облагораживанию станций ведутся с 2013 года. Уточняется, что в порядок приводят даже те переходы, которые расположены не в центре города, а на окраинах.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отчитались о том, какой объем работ был сделан для того, чтобы станции метрополитена Москвы имели облагороженный вид и не были местом, которое бы представляло опасность для пассажиров. Больше о ситуации рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, на сегодняшний день в метро отремонтировали уже 350 лестниц. Он отметил, что чаще всего они рушатся от резкого перепада температур, осадков, а также постоянного использования. В связи с этим было решено закупить прочных материалов для ремонта и начать работы.

Стоит отметить, что рабочие выполнили уже более половины заказа. До конца года им предстоит выполнить ремонт еще около сотни станций. При этом, их не будут закрывать. Чтобы не мешать пассажирам, конструкции обновляют поэтапно.