Хью Лори вручили орден Британской империи

Британский актёр Хью Лори был награждён орденом Британской империи 3-й степени за свою службу драматическому искусству, как сообщили в среду в пресс-службе королевской семьи Великобритании в Twitter.

Церемония награждения прошла в резиденции английских королей - Букингемском дворце. Награду актёру вручал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. В сообщении также отмечается, что за 35 лет Хью Лори смог добиться успешной карьеры в качестве актёра, комика, писателя и музыканта.

Орден Британской империи был учреждён в 1917 году королём Георгом V, дедом нынешней британской королевы Елизаветы II. Награда вручается за выдающиеся профессиональные и личные достижения, благотворительную и волонтёрскую деятельность, а также работу на благо репутации страны.

Ранее стало известно, что ордена Британской империи удостоился актёр Том Харди за особый вклад в драматургию и культуру Великобритании. Кроме того, он официально получил звание рыцаря-командора. Примечательно, что актёр всегда был в хороших отношениях с принцем Уильямом и принцем Гарри. В мае текущего года он даже посетил свадьбу принца Гарри с Меган Маркл.

В ноябре первым дизайнером, получившим эту награду, стал американец Ральф Лорен за достижения в области моды.