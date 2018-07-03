Второй сезон сериала "Человек будущего" выйдет зимой

На YouTube-канале сервиса Hulu появился официальный трейлер второго сезона фантастической комедии Сета Рогена и Эвана Голдберга «Человек будущего», показ которого состоится 11 января 2019.

В шоу расскажут дальнейшую историю главного героя первого сезона – Джона Фьютермана, бывшего уборщика, отправившегося в межвременное путешествие для спасения мира. Если первый сезон происходил в прошлом, то на этот раз Джон попадает в будущее, в котором его экс-недруг Стю Камилло создал лекарство от смертельной эпидемии, спас цивилизацию, разбогател и теперь собирается перевезти всё человечество на Марс. На первый взгляд мир выглядит чудесно, однако представители организации Остроконченый Круг уверяют главного героя, что миру всё ещё угрожает опасность, а Стю Камилло подлежит уничтожению.

Как видно из ролика, зрителей ждёт ещё 13 эпизодов сериала, который не изменил себе и сохранил прежнюю абсурдность и чёрный юмор.

Роли героев сериала исполнят Джош Хатчерсон, Дерек Уилсон, Элиза Куп и Хэйли Джоэл Осмент. Кроме того, судя по трейлеру, в шоу появится и его создатель – Сет Роген.

Это не единственный ожидаемый проект сервиса Hulu. Как стало известно в ноябре, Джордж Мартин продал права на экранизацию произведения «Дикие карты», на основе которого сервис собирается снять сериал.