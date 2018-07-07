Забытый создателями "Форсажа" знак спровоцировал волну штрафов в Глазго

Водители следовали указаниям, а затем получали квитанцию примерно на 60 фунтов стерлингов. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным СМИ, 28 октября в центре Глазго прошли съемки очередного фильма франшизы "Форсаж". В сюжетном спин-оффе играют Идрис Эльба и Джейсон Стейтем. Создатели картины на время работы поставили на улице дорожный знак, приказывающий объезжать участок по автобусной полосе. А затем благополучно забыли его убрать. Указатель задержался на целый месяц.

Все это время исправно работала автоматическая камера наблюдения. Она фиксировала поездку автомобилей по полосе для автобусов, как правонарушение, и отправляла владельцам штраф. Со временем таких случаев насчиталось 817. Это спровоцировало негодование со стороны водителей - в общей сложности, их обязали выплатить 50 тысяч фунтов. Совет шотландского города оперативно разобрался в ситуации и извинился перед оштрафованными гражданами.