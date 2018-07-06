В Петербурге покажут детский спектакль в картинках о жизни эрмитажных котов

Для воплощения идеи спектакля «Дворцовые стражи» Эрмитажный театр задействует яркие костюмы и анимированные декорации. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Дмитрий Отяковский, композитор - Рустам Сагдиев.

В спектакле покажут историю об уличном котенке. Его берут на работу в Эрмитаж. Теперь он – храбрый страж, охраняющий коллекцию древнего искусства. В первую ночь дежурства котенка из коллекции исчезает дорогой экспонат. Усатому охраннику предстоит узнать, кто украл произведение искусства и не замешаны ли в этом его злейшие враги – крысы. Спектакль покажет все приключения кота, в конце которых он предстанет перед нелегким выбором.

Данная постановка относится к категории «опера в картинках». Мультипликационная декорация не даст маленьким зрителям шоу отвлечься от увлекательного сюжета. «Дворцовые стражи» не только познакомит детей с самим жанром «оперы в картинках», но и расскажет о новом. Перед началом оперы интерес детей к истории котенка подогреют с помощью вопросов об эрмитажных котах и историями о них. Дети также смогут полюбоваться залами Эрмитажа во время сюжета. Все это будет подано в виде игры.

Премьера истории о котенке намечена на 16 декабря на 14:00. 5 и 6 января «Дворцовые стражи» станут частью новогодних утренников