В интернете определили лучший и худший мультфильм Disney

Сайт Collider составил рейтинг анимационных работ студии Уолта Диснея.

Известный развлекательный портал Collider определил худшую и лучшую анимацию, созданную компанией Disney. По версии издания мультфильм «Цыпленок Цыпа», который вышел в свет в 2005 году, оказался самым неудачным проектом популярной киностудии. Критики отметили, что у анимационной истории очень слабая сюжетная линия.

В списке самых крупных диснеевских неудач также значится «Не бей копытом», вышедший на год ранее, чем приключения цыпленка. Мультфильм «Лис и пес» 1981 года тоже стал участником аутсайдерской тройки. Лучшей работой студии Disney по мнению Collider стал мультфильм о приключениях деревянного мальчика Пиноккио, который появился на экранах в 1940 году. Сам Уолт Дисней приложил руку к этому творению, выступив в роли продюсера. «Пиноккио» стал обладателем двух «Оскаров», за песню и саундтрек. Следующей анимационной картиной идет «Спящая красавица» конца 50-х годов прошлого века. Замыкает тройку призеров мультфильм «Фантазия».