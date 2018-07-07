Усы Генри Кавилла вдохновили Paramount на благотворительность

2017 год выдался для актера Генри Кавилла достаточно насыщенным. Он был занят сразу в двух больших проектах: супергеройский боевик «Лига справедливости» и не менее ожидаемый «Миссия невыполнима: Последствия». Проблемой стали усы Кавилла.

В «Лиге справедливости» актер должен быть предстать абсолютно без растительности на лице. В то время как для «Миссия невыполнима» усы были очень кстати.

История получила огласку на весь мир. Все закончилось тем, что Warner Bros. Потратила немаленькую сумму денег, применив качественную ретушь, чтобы Супермен в исполнении Кавилла появился не экране без усов. Но и это еще не все.

История с усами вдохновила Paramount на помощь фонду Movember, который появился в 2004 году. На счет фонда студия перечислила приличную сумму. История Movember началась с того, что несколько жителей Австралии одновременно отрастили бороды. Этот жест был для привлечения внимания общественности к раку простаты и многих других мужских заболеваний, как физических, так и психологических. Сейчас сторонниками движения становятся люди по всему миру.

Сейчас карьера Генри Кавилла стремится только вверх. В сентябре этого года канал Netflix официально объявил о том, что в долгожданном воплощении «Ведьмака» на экранах Кавилл сыграет главного героя – Геральта из Ривии. В том же месяце актер полностью разорвал отношения со студией Warner Bros, в образе Супермена он больше не появится на экранах.