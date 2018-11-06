«Пламя и кровь: Кровь драконов» - в России появилась новая книга Мартина по «Игре престолов»

Продажи нового романа Джорджа Мартина для российских читателей стартовали сегодня.

Книжные магазины России начали продажу нового романа от автора «Песни Льда и Пламени» Джорджа Р.Р. Мартина, который посвящается династии Таргариенов. В произведении «Пламя и кровь: Кровь драконов» будет рассказана судьба семьи, начиная от их появления в Вестеросе, и завершая Танцем Драконов. Данную информацию предоставили представители издательства «АСТ».

«С сегодняшнего дня российские поклонники «Игры престолов» могут приобрести новый роман Мартина. Для нашего издательства это первый опыт синхронного начала продажи вместе с мировой презентацией», - сообщили в «АСТ». Джордж Мартин написал роман в едином порыве. Изначально предполагалось, что писатель примет участие в путеводителе по Семи Королевствам, который писали поклонники саги. Мартин должен был лишь добавить некоторые поправки. Однако автор увлекся, и создал историю Таргариенов, размером в 700 страниц. «Пламя и кровь: Кровь драконов» - это полноценное произведение, которое начинается событиями 300-летней давности, когда Эйегон Завоеватель прибыл на драконе в Черноводную. Закончится произведение Танцем Драконов, в результате которого династия едва не прекратилась.