На YouTube Premium выйдет сериал-приквел "Великого Гэтсби"

Популярный видеохостинг YouTube Premium начал работу над проектом, который будет называться «Гэтс» («Gatz»). Известно, что он станет приквелом фильма "Великий Гэтсби". Сюжет будет основан на академической теории, согласно которой Гэтсби задумывался своим автором как персонаж смешанной расы.

Сообщается, что авторы сериала поставили перед собой задачу показать жизнь американцев в эпоху так называемого Гарлемского ренессанса. Это период, для которого был характерен расцвет афроамериканской культуры в 20-30-х годах XX века. Отмечается, что никаких других подробностей и хитросплетений сюжета пока неизвестно. Более того, сценарий еще также не готов, а имя человек, которому предстоит этим заняться, не называется, как и личности возможных претендентов на эту роль.

Пока что есть сведения о том, что шоураннерами проекта для YouTube Premium стали один из руководителей Warner Bros. Грег Силверман и Пол Шапиро. Подробности актерского состава пока держат в секрете, указывая, что объявят его немного позднее.

Известно, что последняя экранизация произведения Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда вышла в 2013 году. Главные роли в ней исполнили такие знаменитые актеры, как Леонардо Ди Каприо, Джоэл Эджертон, Тоби Магуайр и другие.