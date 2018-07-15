В Петербурге снимут документальный фильм о детях Николая II

Петербургская студия документального кино «Лендок» снимет картину о детях последнего российского императора Николая II.

Рабочее название фильма – «Пустые страницы». Сценарий написала сама режиссер проекта Мария Поприцак, основываясь на дневниках и письмах самих детей, а также на воспоминаниях приближенных к ним лиц. О детях Николая II широкой публике мало что известно, потому что все ранее созданные документальные фильмы в основном были посвящены судьбе и деятельности их отца.

В новом фильме будет подробно рассказано о каждом ребенке, о его жизни, характере, интересах, увлечениях, надеждах и мечтах, которым, увы, не суждено было сбыться. Съемки начнутся уже зимой, премьера ориентировочно состоится в конце 2019 года.

Напомним, что у Николая II и его жены императрицы Александры Федоровны было пятеро детей: четыре дочери и один сын. Великие княжны Ольга (убита в 22 года), Татьяна (убита в 21 год), Мария (убита в 19 лет), Анастасия (убита в 17 лет) и Цесаревич Алексей (убит в 13 лет). Они были расстреляны большевиками в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года вместе с родителями и последними оставшимися верными Романовым людьми. Тела были вывезены за город на Ганину яму и уничтожены огнем и серной кислотой.

В 90-е годы останки были найдены и после экспертизы с почестями захоронены в соборе Петропавловскй крепости в Санкт-Петербурге. Однако РПЦ не признала эти останки, и в настоящее время начато новое расследование по этому делу, в рамках которого проводятся новые экспертизы и даже было эксгумировано тело отца Николая II – Александра III, чтобы безошибочно установить степень родства. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила семью Николая II к лику святых как страстотерпцев.

Мария Поприцак – молодой режиссер из Северной Столицы. В копилке ее успешных работ фильм о молодом поколении «Я здесь» (2013) и документальная лента о жизни подростков в блокадном Ленинграде «Девочки».