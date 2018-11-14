Полицейские отключили микрофон рэперу Хаски в Ростове-на-Дону

Известный российский рэп-исполнитель был вынужден дать концерт без светового и звукового сопровождения.

На сольном выступлении Хаски в Ростове-на-Дону случился инцидент с органами правопорядка. Сотрудники полиции старались всеми силами сорвать концерт артиста, что им частично удалось сделать. Как сообщили в пресс-службе МВД, действия правоохранителей были направлены на исполнение приказа прокуратуры, обвиняющей рэпера в экстремизме.

Изначально, полиция намеревалась сорвать мероприятие сменой места проведения. Для ростовчан анонсировали одну площадку, но в последний момент настояли на концерте в другом клубе. Это не остановило поклонников артиста. Потом полицейский кордон пытался сдержать толпу на входе в заведение. Половине фанатов удалось пройти внутрь. После этого сотрудники полиции отключили рэперу микрофон и выключили свет в зале. Хаски начал читать без подзвучки, под аккомпанемент барабана. Через час публика разошлась. Ранее, сервис YouTube заблокировал по требованию российских правоохранителей новый клип Хаски на трек «Иуда».