В Сети появился финальный трейлер "Аквамена"

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала в Сети финальный трейлер экранизации комиксов про Аквамена. Режиссёром картины стал Джеймс Ван.

Сюжет фильма повествует об одном из участников Лиги Справедливости – Аквамене. Впервые он появился на экранах в 2017 году, однако в фильме про команду объединившихся супергероев его историю почти не раскрыли. В сольном фильме зритель увидит полноценную историю Артура Карри, сына хранителя маяка и королевы Атлантиды, которому предстоит унаследовать трон. Вновь образ будущего короля Атлантиды на экране воплотил Джейсон Момоа. Кроме того, участие в съёмках приняли такие актёры, как Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Уиллем Дефо и Дольф Лундгрен.

Из трейлера становится понятно, что в фильме Аквамену придётся противостоять своему сводному брату, который решил объявить войну жителям внешнего мира. В российских кинотеатрах показ картину стартует 13 декабря, даже раньше, чем в Америке, где фильм появится 21 декабря.

Это не единственный сольный фильм героя DC, который ждут фанаты комиксов. Студия уже долгое время намеревается рассказать историю другого участника Лиги Справедливости – Флеша. Однако, как заявил Эзра Миллер, исполнитель роли, он сам не знает, когда начнутся съёмки киноленты, и посоветовал фанатам запастись терпением.