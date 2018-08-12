Скончался знаменитый театральный режиссёр Эймунтас Някрошюс

Сегодня, 11:30 \\ Мозаика

Его не стало за день до 66-летия. В ночь на 20 ноября его госпитализировали, так как его состояние здоровья резко ухудшилось.

 СМИ сообщают печальную новость, согласно которой в Литве умер знаменитый 65-летний советский театральный режиссёр Эймунтас Някрошюс. Согласно информации, которую предоставляет источник, он почувствовал недомогание после поездки, а потому попросил вызвать скорую помощь.

 Родные Някрошюса уже подтвердили достоверность данных. У него остался лишь один наследник - сын Марюс Някрошюс. Женат режиссер был на Надежде Гультяевой.

 

 В последнее время он жил в Вильнюсе, там же и скончался. Зрители запомнят его по 30 спектаклям, которые он ставил не только на территории России и Литвы, но также и в других странах. Свою карьеру он начал после выпуска из ГИТИСа. Будучи режиссером, он также лично участвовал в постановках.

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Автор - Мартина Корф
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