Скончался знаменитый театральный режиссёр Эймунтас Някрошюс

Его не стало за день до 66-летия. В ночь на 20 ноября его госпитализировали, так как его состояние здоровья резко ухудшилось.

СМИ сообщают печальную новость, согласно которой в Литве умер знаменитый 65-летний советский театральный режиссёр Эймунтас Някрошюс. Согласно информации, которую предоставляет источник, он почувствовал недомогание после поездки, а потому попросил вызвать скорую помощь.

Родные Някрошюса уже подтвердили достоверность данных. У него остался лишь один наследник - сын Марюс Някрошюс. Женат режиссер был на Надежде Гультяевой.

В последнее время он жил в Вильнюсе, там же и скончался. Зрители запомнят его по 30 спектаклям, которые он ставил не только на территории России и Литвы, но также и в других странах. Свою карьеру он начал после выпуска из ГИТИСа. Будучи режиссером, он также лично участвовал в постановках.