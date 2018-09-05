В Культурном центре "Зил" проведут V Московский слет вожатых

Сегодня, 09:51 \\ Мозаика

Посетить его можно будет бесплатно в столице 24 ноября, однако, если такое желание есть, то заранее нужно зарегистрироваться.

 На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация относительно того, когда и как в этом месяце будет проходить V Московский слет вожатых. Согласно данным, которые там размещены, его проведут уже в эту субботу. Место для данного мероприятия также уже выбрали - всех участников приглашают в Культурный центр "Зил".

В рамках слета можно будет наблюдать за тем, как эксперты будут рассказывать о своей работе, проводить мастер-классы, а также различные развлекательные конкурсы. Помимо этого, состоится фестиваль танцев, а также соревнования "Зеленый чемодан", итоги которых определят тех, кто попадет в список финалистов после отборочного этапа.

Вожатые, которые лучше всего показали себя с профессиональной стороны в 2018 году, получат премии и ценные подарки. Мероприятие будет спонсироваться руководством Мосгортура и Департаментом культуры Москвы. Пройти регистрацию для участия можно по этой ссылке. Обязательное условие для присутствующих - быть в форме вожатого.

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Автор - Мартина Корф
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