Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 10 самых высокооплачиваемых певиц мира

Издательство Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых певиц в мире. В 2019 году возглавить топ-10 суждено Кэти Перри, заработавшей 83 миллиона долларов.

Благодаря концертному туру Witness: The Tour артистка смогла подняться с девятого места и получить «золото». С учетом того, что Перри дала 80 концертов, за каждый из них она получала около одного миллиона долларов.

«Серебро» этого топа получает Тейлор Свифт. За 2019 год она получила 80 миллионов долларов не без помощи ее нового альбома Reputation. За первые семь дней после релиза она продала свыше двух миллионов копий пластинки. В 2017 году она заняла третье место, а в 2016 году — первое.

«Бронзу» заслужила певица Бейонсе с ее 60 миллионами долларов за год. Все это время она посвятила себя своим детям, небольшому количеству концертов, а также выпуску альбома, который она записала вместе со своим супругом Джей-Зи. Стоит отметить, что в прошлом году она заняла первое место в списке.

Четвертую позицию заняла Пинк с доходом в 52 миллиона долларов. Перед этим она была в рейтинге лишь в 2014 году. Своему успеху она благодарна концертному туру по странам Северной Америки и Океании.

Пятое место — необычная Леди Гага и ее 50 миллионов долларов. Кроме выступлений, певица также смогла заработать на картине «Звезда родилась» в тандеме с Брэдли Купером.

Шестое и седьмое место — Джей Ло (47 миллионов долларов) и Рианна (37,5 миллионов долларов) соответственно.

Хелена Фишер, занявшая восьмую строчку журнала Forbes, является уроженкой России из города Красноярска. Однако ее семье пришлось эмигрировать в Германию, когда Хелене было 4 года. В 2019 году она смогла заработать 32 миллиона долларов.

Девятое и десятое место занимают традиционные, уже всем привычные Селин Дион (31 миллон долларов) и Бритни Спирс (30 миллонов долларов).

Всю информацию журнал Forbes собирал исходя из данных, полученных от Nielsen, NPD и различных интервью. В топ-10 немного не хватило некоторым певицам, однако у них есть все шансы побороться за призовые места в следующем году — Мадонна, Мерайя Кэри, Селена Гомес, Ариана Гранде, Холзи и Джанет Джексон.