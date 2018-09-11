Документалисты уступили журналистским принципам ради спасения детенышей королевских пингвинов

Сотрудники британского телеканала BBC решили нарушить журналистский принцип, прервав съемки документального фильма ради того, чтобы спасти умирающих пингвинов.

Автор работы «Династия» Дэвид Аттенборо вместе со съемочной командой создавал фильм про императорских пингвинов, которые переживают суровую зиму в Антарктиде. В процессе съемки, журналисты наблюдали за всем происходящим на протяжении суровой антарктической без права вмешательства в процесс выживания — таков принцип работы документалистов. Однако, во время съемок случился мощнейший шторм, который поставил на кон жизнь всех королевских пингвинят. Ради спасения животных, группа людей проигнорировала тот самый принцип, чтобы не дать птицам умереть.

Пингвины спрятались в углублении между склонами. Матери-пингвины сумели оттуда, вскоре, выбраться, однако их детеныши постоянно падали вниз после каждой попытки. В течении нескольких дней съемочная группа удерживалась от помощи, но лишь до того момента, пока маленькие пингвинята не начали умирать один за другим.

По словам режиссера Дэвида Аттенборо, они вместе устроили совещание, на котором единогласно решили уступить всем правилам во имя спасения животных. Они соорудили пандус, по которому пингвины смогли сами вылезти из этого углубления, с помощью имеющихся при себе лопат.

Видео по спасению пингвинов было выложено в социальной сети Twitter телеканала BBC. Зрители оставили восторженные комментарии, называя сотрудников телеканала и всех, кто был причастен к съемкам документального фильма, героями, - рассказывает источник Mashable.