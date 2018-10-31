"Поверь в мечту": Tiffany&Co представила рождественскую рекламу при участии Зои Кравиц

Сегодня, 07:30 \\ Мозаика

Популярный ювелирный бренд Tiffany&Co выпустил рождественское видео при участии американской актрисы Зои Кравиц и модели Наоми Кэмбелл.

Данная реклама была выпущена в стиле «Алисы в Стране Чудес», а видео имеет по-настоящему праздничное и доброе название: «Believe in Dreams» («Поверь в мечты»). Главную роль исполняет звезда сериала «Большая маленькая ложь» актриса Зои Кравиц.

На съемочной площадке она снималась вместе с такими известными знаменитостями, как Наоми Кэмбелл, Карен Элсон, Мэй Маск и Сяо Вэнь Цзюй. Поставил ролик режиссер Марк Романек, которого зрители могли узнать по фильмам «Не отпускай меня», а также сериалу «Шепот». На фоне всего фильма играет культовая песня группы Aerosmith «Dream On».

Видео можно посмотреть на сайте Youtube.com. Сюда прилагаются несколько скриншотов из ролика данной рекламной кампании.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Украинский фильм "Донбасс" завоевал главный приз Фестиваля европейского кино

Украинский фильм «Донбасс» под руководством режиссера Сергея Лозницы взял награду «Золотой флюгер» на Фестивале европейского кино в Севилье. Производством ленты занимались Украина, Германия,...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Актер из «Розовой пантеры» и «Пятого элемента» простился с жизнью

На момент смерти Джону Блузалу исполнилось 89 лет.

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Последнюю неизданную песню Виктора Цоя записали на виниле и CD

 Песня Виктора Цой и группы «Кино» «Атаман» считалась утраченной. Потом аудиокассету в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ