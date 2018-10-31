"Поверь в мечту": Tiffany&Co представила рождественскую рекламу при участии Зои Кравиц

Популярный ювелирный бренд Tiffany&Co выпустил рождественское видео при участии американской актрисы Зои Кравиц и модели Наоми Кэмбелл.

Данная реклама была выпущена в стиле «Алисы в Стране Чудес», а видео имеет по-настоящему праздничное и доброе название: «Believe in Dreams» («Поверь в мечты»). Главную роль исполняет звезда сериала «Большая маленькая ложь» актриса Зои Кравиц.

На съемочной площадке она снималась вместе с такими известными знаменитостями, как Наоми Кэмбелл, Карен Элсон, Мэй Маск и Сяо Вэнь Цзюй. Поставил ролик режиссер Марк Романек, которого зрители могли узнать по фильмам «Не отпускай меня», а также сериалу «Шепот». На фоне всего фильма играет культовая песня группы Aerosmith «Dream On».

Видео можно посмотреть на сайте Youtube.com. Сюда прилагаются несколько скриншотов из ролика данной рекламной кампании.