Актер из «Розовой пантеры» и «Пятого элемента» простился с жизнью

На момент смерти Джону Блузалу исполнилось 89 лет.

Известное издание The Independent сообщило о смерти известного британского актера польского происхождения Джона Блузала. В следующем году артисту должно было исполниться 90 лет. Причину смерти родственники решили не раскрывать СМИ.

Джон Блузал появился на свет 29 августа 1929 года в польской Галиции (сейчас территория входит в состав Украины). Через 10 лет, с началом Второй мировой войны семья эмигрировала в Австралию, где юный Джон начал обучаться актерскому ремеслу. В 30-летнем возрасте он покинул «зеленый континент», и переехал жить в Великобританию. С переездом началась его активная работа в кино, сериалах и различных телевизионных шоу. Всего Джон Блузал поработал в 132 проектах. Его самыми известными работами считаются «Пятый элемент», «Казино Рояль», несколько частей «Розовой пантеры», «Супермен», «Викарий из Дибли» и многие другие.