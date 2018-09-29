Живые мертвецы в Твери: российский режиссер снял фильм о нашествии зомби

Короткометражную историю об оживших трупах можно посмотреть в свободном доступе в сети.

Начинающий российский кинематографист Дмитрий Гребнев снял свой дебютный получасовой хоррор. Съемки фильма «Серенада» проходили в Тверской области, под Торжком. В качестве натуры съемочная группа выбрала деревню Березай. Картина приняла участие в нескольких фестивалях, и вот теперь лента появилась в свободном доступе в интернете.

В «Серенаде» рассказываются события недалекого будущего. В 2020 году странная болезнь превращает людей в зомби, распространяясь эпидемией по стране. Зараженный человек превращается в существо, напоминающее живого трупа. Единственное, что нужно зомби – нападать на здоровых людей и есть их мозги. Главный герой деревенский парень Егор, которого сыграл артист Тверского ТЮЗа Александр Крайнов, оказался в списке здоровых. Вместе с другими людьми он противостоит злу. По словам Дмитрия Гребнева, он не долго думал, выбирая такой жанр, потому что в России он еще не так популярен.