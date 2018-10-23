Гильермо Дель Торо назвал фильм "Человек паук" с Тоби Магуайром лучшей экранизацией комиксов

Сегодня, 13:30 \\ Мозаика

Лауреат премии «Оскар» Гильермо Дель Торо на своей странице Twitter поделился своим собственным списком из топ-10 лучших экранизаций по комиксам.

На первом месте оказался фильм Сэма Рейми «Человек паук» с Тоби Магуайром, Уильямом Дефо и Кирстен Данст. За ним следует сиквел из этой же серии «Человек паук 2». Третью строчку в его топе занимает «Блейд». Четвертую и пятую строчку, по его мнению, заслужили фильмы «Супермен» и «Супермен 2». Далее идут фильмы «Бэтмен возвращается» Тима Бертона и «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Следом за ними «Черная пантера», «Неуязвимый», «Люди Икс 2», «Стражи Галактики», «Железный человек», «Логан» и «Чудо женщина». Из списка можно сделать вывод, что режиссер отдает предпочтение комиксам Marvel.

Стоит отметить, что Дель Торо сам занимался экранизациями комиксов, среди которых является «Блейд 2», «Хэллбой: Герой из пекла» и «Хэллбой 2: Золотая армия». Последние два проекта были успешными в плане визуализации, однако плохие результаты кассовых сборов разрушили планы режиссера поставить третью часть.

Некоторое время Гильермо Дель Торо занимался экранизацией комиксов о Темной лиге, однако он покинул проект в 2015 году. На сегодняшний день не известно, будет ли заниматься экранизациями комиксов режиссер фильма «Форма воды» и «Лабиринт Фавна», или нет.

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Автор - Константин Никитин
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