В Москве подвергнут реставрации здание бывшего Дома съездов Наркомпроса

Сегодня, 11:15 \\ Мозаика

Об этом стало известно после сообщения на официальном портале мэра и правительства столицы.

 Название здания расшифровывается как Дом Народного комиссариата финансов СССР. Его возвели на территории Малого Харитоньевского переулка для чиновников, которые в начале 30-х годов были участниками Московского Политехнического общества. В это же время для своих выступлений его активно использовал российский революционер и государственный деятель Владимир Ленин.

 Сейчас здание бывшего Дома съездов Наркомпроса не используется в тех же целях, что и раньше, однако его ценят как объект культурного наследия. По этой причине его подвергнут реставрации, чтобы восстановить его былой вид. Работу будут осуществлять только после того, как будут тщательно изучены архивные снимки с изображением фасадов, а также документы, в которых содержится его описание.

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Автор - Мартина Корф
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