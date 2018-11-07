В Москве подвергнут реставрации здание бывшего Дома съездов Наркомпроса

Об этом стало известно после сообщения на официальном портале мэра и правительства столицы.

Название здания расшифровывается как Дом Народного комиссариата финансов СССР. Его возвели на территории Малого Харитоньевского переулка для чиновников, которые в начале 30-х годов были участниками Московского Политехнического общества. В это же время для своих выступлений его активно использовал российский революционер и государственный деятель Владимир Ленин.

Сейчас здание бывшего Дома съездов Наркомпроса не используется в тех же целях, что и раньше, однако его ценят как объект культурного наследия. По этой причине его подвергнут реставрации, чтобы восстановить его былой вид. Работу будут осуществлять только после того, как будут тщательно изучены архивные снимки с изображением фасадов, а также документы, в которых содержится его описание.