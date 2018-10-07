Красота требует жертв: создание одной из сцен фильма "Принцесса Мононокэ" заняло более 1,5 лет

Начальная сцена знаменитого анимационного фильма «Принцесса Мононокэ» Хаяо Миядзаки оказалась настолько сложной, что аниматорам пришлось потратить более полутора лет на её создание. Информация об этом появилась на портале Sora News.

Эта картина примечательна и тем, что в ней Миядзаки впервые частично применил компьютерную графику. Обычно он старался избегать его, чтобы сохранить неповторимость и самобытность своих проектов.

Сцена начинается с того, что на деревню народа эмиси, где проживает главный герой принц Аситака, нападает дикий кабан, превратившийся в демона из-за одержимости ненавистью. Хищник движется в направлении деревни, разрушая всё на своём пути, а противостоять ему пытается принц. Ему удаётся это, но при соприкосновении с демоном сам становится одержим проклятием. Сама сцена длится несколько минут и состоит из 5,3 тысяч кадров. Но всё рисовалось вручную, а потому заняло так много времени. Отмечается, что основная сложность была вызвана синхронизацией и прорисовкой движений демона.

Ранее стало известно, что кинокомпания «Пионер» собирается показать на больших экранах 17 фильмов от студии Ghibli. До этого знаменитые картины никогда не показывали в кинотеатрах России. Подробности проекта пока не разглашаются, однако ожидается, что показ фильмов будет идти вплоть до 2021 года, когда Миядзаки выпустит свою новую работу «Как поживаете?».