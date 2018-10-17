Знаменитый Микки Маус отмечает 90 лет

Самый популярный в мире мышонок отмечает юбилей. Одному из любимых детских персонажей исполняется 90 лет. Обаятельный зверек стал настоящим бессменным символом студии Disney. Впервые он появился на экранах в ноябре 1928 года.

Известный мультфильм «Пароходик Вилли» стал первой площадкой для анимационного персонажа. Тогда публика только познакомилась с героем, но сразу же полюбила его. Поэтому создатели приняли решение считать именно эту дату официальным днем рождением Микки Мауса.

При этом интересно, что первый эпизод с мышонком возник на экранах на полгода раньше. Серия называлась «Безумный самолет». Однако незадачливый персонаж абсолютно не заинтересовал прокатчиков, поэтому не предстал перед широкой аудиторией.

Однако Уолт Дисней не собирался сдаваться просто так. Он приложил огромные усилия, чтобы на прилавках магазинов начали появляться различные товары с его изображением. Через несколько лет вышли и первые комиксы. При этом уже в 1932 года создатель Микки Мауса получил премию «Оскар» за персонажа. А в 1978 году знаменитый мышонок был удостоен звездой на "Аллее славы", став одним из первых анимационных героев, кому выпала такая честь. Микки Маус остается популярным и в настоящее время, несмотря на свой почтенный возраст.

День рождения этого анимационного персонажа - действительно знаковое событие. Напомним, ранее стало известно, что в Beats by Dre выпустили лимитированные наушники. Они представили товар еще месяц назад. Цена наушников составляет почти 25 000 рублей. Примечательно, что они имеют "мышинный" дизайн.