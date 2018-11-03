Украинский фильм "Донбасс" завоевал главный приз Фестиваля европейского кино

Сегодня, 19:39 \\ Мозаика

Украинский фильм «Донбасс» под руководством режиссера Сергея Лозницы взял награду «Золотой флюгер» на Фестивале европейского кино в Севилье. Производством ленты занимались Украина, Германия, Нидерланды, Франция и Румыния.

Организаторы разместили на официальном сайте фестиваля характеристику картины. По их мнению, фильм эстетически балансирует между документальной подачей информации и вымыслом. Они оценили съемку, назвав ее реалистичной творческой. Организаторы подчеркнули, что сценарист и режиссер Сергей Лозница показал ужас вооруженного конфликта в трогательном повествовании, и это близко обычному человеку. При работе над сценарием Лозница взял за основу видео, которые размещали на YouTube обычные жители ДНР и ЛНР.

В Севилье «Донбасс» получил не первую свою награду. Во время премьеры картины на Каннском кинофестивале 9 мая этого года фильм также отметили положительно: Сергей Лозница получил приз за режиссуру. Также картина претендует на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Основной конкурс Фестиваля включал в себя 19 кинолент. Был также представлен российский фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Мероприятие проходило с 9 по 17 ноября.

В прошлом году на Каннском кинофестивале фильм Сергея Лозницы «Кроткая» получил отнюдь не такую хорошую реакцию. Зрители уходили, не досмотрев, а те, кто остались, освистали премьеру. «Кроткая» - фильм, основанный на произведении Федора Достоевского. По мнению журналистов, картина показала Россию совсем безнадежной.

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Автор - София Волкова
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