Apple готовится стать конкурентом Netflix

Сегодня, 17:25 \\ Мозаика

Инди-студия A24 заключила долгосрочный контракт с компанией Apple. Документ позволит Apple заняться выпуском коммерческого артхауса и независимых драм. Об этом сообщило издание Variety.

Apple всерьез решила попробовать себя на медиарынке несмотря на таких статусных конкурентов как Amazon, Netflix и Disney. Отличием «яблочного» сервиса будет отсутствие взрослого контента, так как компания нацелена заполучить широкую аудиторию разных возрастов.

Предположительно Apple выбрали для своего проекта A24 из-за ее чутья на коммерческие картины в жанре артхаус. В 2016 году студия отметила выходом драмы «Лунный свет"», которая заполучила три статуэтки «Оскар». Не менее популярными фильмами, вышедшими из-под крыла A24 являются «Бивень», «Из машины», «Ведьма», «Горе-творец» и многие другие.

Студия продолжит работать над своими проектами. Подписанный с Apple документ никак их не ограничит.

В ближайших планах «яблочной» корпорации перезапуск «Удивительной истории» Стивена Спилберга и два сериала.

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Автор - София Волкова
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