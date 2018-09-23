"Самую плохую книгу алфавита" показали в Сети

Сегодня, 17:02 \\ Мозаика

В сети разместили «самую плохую книгу алфавита», которая понравится и детям, и взрослым. Азбука необычна тем, что для изучения алфавита там использованы нестандартные слова и рисунки, что привлекает внимание даже взрослых читателей.

Рэпер Радж Халдар и программист Крис Карпентер однажды проводили время со своими знакомыми и ребенком, играя с карточками для изучения новых слов. Когда очередь дошла до буквы «Q», одна из карточек предлагала слово «Quinoa» (Лебеда). Ребенок отчаянно пытался объяснить значение нового слова. Так к Халдару и Карпентеру пришла идея составления целой иллюстрированной книги с подобными необычными словами.

Сообщается, что раньше мужчины не имели отношения к составлению и зданию какой-либо печатной продукции. Реализация идеи и выпуск готового продукта в свет занял у них три года. Долгое время им не удавалось найти художника, который воплотил бы их идеи, и издателя.

Авторы книги алфавита надеются, что их детище поможет малышам развить богатый словарный запас и откроет разнообразие мира.

Книгу можно приобрести на Amazon за 12 долларов.

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Автор - София Волкова
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