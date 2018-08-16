Последнюю неизданную песню Виктора Цоя записали на виниле и CD

Песня Виктора Цой и группы «Кино» «Атаман» считалась утраченной. Потом аудиокассету в своем архиве нашла кинокритик Наталья Разлогова, которая встречалась с певцом незадолго до его гибели.

Последнюю неизданную песню Виктора Цоя издали. Ее записала на виниле и CD. Изданная песня представлена в трех вариантах, все они лимитированы. Фанаты Цоя и группы «Кино» смогут приобрести для себя 7-дюймовую виниловую пластинку, на одной стороне которой будет записана версия песни 2012 года, которую создали участники оригинального состава группы. А на второй стороне винила будет записана оригинальная версия песни, которую нашли на кассете.

Также неизданную песню Виктора Цоя можно будет купить на прозрачном виниле, который отличен от первого варианта лишь прозрачностью носителя. Третий вариант покупки ранее неизданной песни – CD-диск. На нем записаны не только две версии песни «Атаман», также там будет записана студийная демоверсия, которая также была записана в 2012 году.